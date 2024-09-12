Türkiye'nin gelecek vadeden milli sporcularından Alp Aksoy, 12-15 Eylül tarihleri arasında FIA Dünya Şampiyonası için İngiltere’de piste çıkacak. Genç pilot, Fusion Motorsport’un bir parçası olarak PF International Karting Pisti'nde yarışacak. Aksoy, karting dünyasında Türkiye’yi temsil eden önemli isimlerden biri ve bu yarış, onun FIA Dünya Şampiyonası’ndaki ilk deneyimi olacak.

Alp Aksoy, karting dünyasında adından söz ettiren ilk ve tek Türk pilot olarak dikkat çekiyor. Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk Türk pilot olan Aksoy, bu başarısını FIA Dünya Şampiyonası'nda da devam ettirmek istiyor. Parolin Racing Kart takımıyla OK kategorisinde yarışacak olan milli sporcu, FIA Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor.

Kariyerine henüz 5 yaşında adım atan Alp Aksoy, kısa sürede Türkiye Karting Şampiyonası, WSK Super Master Series ve FIA Karting Avrupa Şampiyonası gibi prestijli organizasyonlarda başarılar elde etti. FIA Dünya Şampiyonası yarışları, karting sporunun zirvesine ulaşmak isteyen genç yetenekler için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Alp Aksoy’un sıradaki büyük yarışı ise 25 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek olan WSK Euro Series'te gerçekleşecek.