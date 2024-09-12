Washington Post (WP), Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde meydana gelen ölümüne ilişkin yeni ayrıntılara ulaştı. WP'nin haberine göre, Eygi'nin öldürülme anına dair görgü tanıklarının ifadeleri ve olayla ilgili video ile fotoğraf analizleri, olaya dair önemli bulguları ortaya koydu.

Olayın gelişimi ve Eygi'nin ölümü

WP, Eygi'nin, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli protestoculara sert müdahale ettiği sırada vurulduğunu ancak olayın sonrasında yaşanan gelişmeleri detaylandırdı. Haberde, İsrail ordusunun Eygi'nin vurulma anını "şiddetli bir çatışma sırasında kasıt olmadan" şeklinde açıkladığı belirtilirken, Eygi'nin vurulmasının, protestocuların güvenlik güçlerinden 200 metreden fazla uzaklaştığı ve olayların yatıştığı bir zamanda gerçekleştiği ifade edildi.

Görgü tanıklarının açıklamaları

Eygi'nin öldürüldüğü gün, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalede bulunduğu vurgulandı. Görgü tanıkları, olayların sakinleşmesinin ardından ve Eygi'nin bulunduğu yerin yaklaşık 30 metre uzağındaki bir askerin silahını doğrulttuğunu ve ateş ettiğini bildirdi.

Faz3a çalışanı İsrailli aktivist Jonathan Pollak, protestocuların geri çekilmesinden sonra bölgede nispeten bir sükunet olduğunu, Eygi'nin olay yerinden uzak bir mesafede olduğunu belirtti. Pollak, namlunun alev aldığını ve iki el silah sesi duyduğunu aktardı. Eygi'nin yanında bulunan Avustralyalı gönüllü Helen ise, silah seslerini duyduktan sonra Eygi'nin yere düştüğünü gördüğünü ifade etti.

İsrail ordusunun tepkisi

İsrail ordusu, WP'nin haberinde yer alan, askerlerin neden bu kadar uzak bir mesafeden ateş açtığı konusundaki sorulara yanıt vermeyi reddetti. Ordunun, Eygi'nin vurulmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, olayın "kasıt olmadan" gerçekleştiği ve İsrail askerinin başka bir göstericiyi hedef almayı amaçladığı iddia edilmişti.