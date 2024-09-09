9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101. kuruluş yıldönümünde, CHP Aliağa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alp Günay Bayrak, bu özel günün anlamını vurgulayan bir mesaj yayımladı. Bayrak, 9 Eylül’ün sadece İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin kurtuluş günü olduğunu belirterek, bu günün vatanın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu ifade etti.

“9 Eylül, Vatanın Kurtuluş Günüdür”

Başkan Bayrak, mesajında İzmir’in özgürlük ve kurtuluş mücadelesinin Türkiye’nin bağımsızlık simgesi olduğunu dile getirdi. "9 Eylül sadece İzmir’in değil, vatanın kurtuluş günüdür," diyen Bayrak, İzmir'in Atatürk’ün milli mücadelesinin zafer şehri olduğunu ve bu zaferin CHP tarafından demokrasi ve kalkınma ile taçlandırıldığını belirtti.

CHP’nin 101. Yılı: Umudun ve Geleceğin Teminatı

Bayrak, CHP’nin 101. yaşını kutlarken, partinin halkın umudu olduğunu vurguladı. “Her yıl köklerimizi daha da derinlere salıyoruz, yeni filizlerle gelişiyor ve yenileniyoruz. Çünkü biz 101 yıldır umut olduğumuzun, karanlığın ve gericiliğin en büyük korkusu olduğumuzun bilinciyle, halkımızla omuz omuza yol almaya devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı. CHP’nin, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana demokrasinin ve özgürlüğün teminatı olduğunu hatırlatan Bayrak, partinin değişime öncülük ettiğini vurguladı.

İkinci yüzyıl değişim kurultayı

Bayrak, CHP’nin yenilenme sürecine de değindi ve İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nın partinin geleceğine ışık tuttuğunu belirtti. “Kurultayımızda gerçekleştirilen tüzük değişiklikleriyle daha demokratik, katılımcı ve halkın taleplerine duyarlı bir yapıya kavuşuyoruz. Bu değişimle CHP, halkın daha güçlü sesi olacak ve Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracak,” dedi.

Şehitlerimiz ve gelecek vizyonu

Başkan Bayrak, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İzmir’in ve vatanın kurtarılması uğruna canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İzmir’in 102. kurtuluş ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 101. kuruluş yıldönümlerini kutluyor, tüm halkımızın bu coşkusunu paylaşıyorum.”