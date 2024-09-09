Konyaspor, AZ Alkmaar'ın Hollandalı stoperi Riechedly Bazoer'i transfer etmek için anlaşmaya vardı.

De Telegraaf'ın haberine göre, 27 yaşındaki futbolcunun gün içinde Konya'ya gelerek transferin resmiyete döküleceği bildirildi. Kariyerinde PSV, Ajax, Wolfsburg, Porto, Utrecht, Vitesse gibi önemli kulüplerde forma giyen Bazoer, 2016-17 sezonunda Wolfsburg tarafından Ajax'tan 12 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Birden fazla mevkide oynayabiliyor

Geçen sezon AZ Alkmaar formasıyla 42 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 2 asist yaparak katkıda bulundu. Bazoer, stoper mevkisinin yanı sıra ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor.