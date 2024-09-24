Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarıyla ünlü sanatçıyı son yolculuğuna uğurladı.

Makyaj sanatçılığı kariyerinde birçok ünlü isimle çalışan ve kendini bu alanda ispatlayan Kavasoğlu'nun vefat haberi, yakın dostu Fezi Altun tarafından duyuruldu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasından büyük katılım

Kavasoğlu'nun cenazesi, ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Törene sanatçının ailesi, akrabaları, meslektaşları ve birçok ünlü isim katıldı. Makyaj dünyasının önde gelen isimlerinden olan Kavasoğlu’nun vefatı, sektörde büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

"Hastalığıyla mücadele ediyordu"

Cenazeye katılan ve Kavasoğlu’nun aile dostu olan sunucu-yazar Faik Çetiner, ünlü sanatçının uzun süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini dile getirdi. Çetiner, "Babası çok uğraştı ama hastalık her tarafını sardı. Tedaviye cevap vermemeye başlamıştı ve artık kimseyle görüşmüyordu. Çok başarılı bir çocuktu. Mekânı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Alp Kavasoğlu'nun erken vedası, sadece yakın çevresini değil, makyaj dünyasını ve onu tanıyan herkesi derinden üzdü. Sevenleri, sosyal medya üzerinden de taziye mesajlarını paylaşarak ünlü sanatçının sanatına ve kişiliğine dair duygu dolu anılarla vedalarını iletti.