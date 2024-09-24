Bağcılar Çınar Mahallesi'nde yaşayan Yüsra, 23 Eylül sabahı saat 08:00’de okula gitmek üzere evden ayrıldı. O günden beri kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Aile, kızlarının hayatından endişe duyuyor.

Yüsra’nın babası İsmail Yavuz, "Dün sabah evden çıkıp okula gideceğini söyledi. Okul ile evin arası sadece 10 dakika. Ancak, o zamandan beri ondan haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik. Kuzenine 'Bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' demiş. Bu durumu kuzeni annesine aktarmış ve ailemiz de bu şekilde haberdar oldu," dedi.

Yavuz, kızının içe kapanık bir çocuk olduğunu, bilgisayarda vakit geçirdiğini ve oynadığı bir oyun aracılığıyla tanıştığı bir çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. "Bu, sadece bir şüphe. Polisten henüz kesin bir bilgi gelmedi. Şu anda polis, çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Umut ediyoruz ki en kısa sürede bir sonuç alırız. Duyanların ve bilenlerin lütfen bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Yüsra Yavuz’un bulunması için her türlü bilgi ve yardım çağrısı bekleniyor. Aile, kızlarının sağlıklı bir şekilde geri dönmesini umuyor.