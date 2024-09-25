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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Doruk Y., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerce araç vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, durumu ağır olan Doruk Y., ambulans ile Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir Alsancak Limanı’nda iddiaya göre, mühendis Doruk Y. (40), idaresindeki binek araç, manevra esnasında denize düştü.

İzmir Alsancak Limanı ’nda bir araç, sürücüsünün manevra yaptığı esnada denize düştü. Araç denizden çıkarılırken, durumu ağır olan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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