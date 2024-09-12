İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nun aydınlatma sistemine bağlı olan bir arızadan dolayı hem Altay hem de Karşıyaka maçları saatleri değişiklik göstermek zorunda kalmıştı. Bu iki takımın maçları akşam oynanacakken öğle saatine alınmıştı. Karşıyaka’nın maçı 19.00 yerine 17.00 olarak , Altay’ın maçı ise 19:00 yerine 16:30 olarak güncellenmişti. Durum ile ilgili Altay Kulüp Genel Menajeri Atakan Atalay, gazetemize açıklamalarda bulundu.

İhale gerekiyor

Yaşanan sorun için Altay Kulübü’nün elinden geleni yaptığını söyleyerek ,” Gençlik İl Spor Müdürlüğü’de gayret gösterdi ancak arıza büyük. Bunun düzeltilebilmesi için ihaleye çıkmaları gerekiyor. Bu sebepten ötürü maça yetişme ihtimali yok. Karşıyaka’nın maçı da akşamdı ancak sorundan ötürü 17.00’e alınmıştı. Ne yazık ki bu problem birkaç ay sürebilir. Problem UPS’ sistemindeki arızadan kaynaklı. Bu durum gerçekleştiğinde olası bir seyir cereyanının kesilmesinde jeneratör devreye giriyor. Fakat jeneratör aktif oluncaya kadar 15 dakikalık bir gecikme yaşanıyor. Bu gecikme futbol için oldukça uzun bir süre. Hal böyle olunca da TFF doğal olarak bu riski almıyor ve maçları gündüz oynatma kararı alıyor. Zaten yakında da fikstür gündüze dönüyor.

Güvenlik zaafiyetine sebep olabilir

Akşam yaşanabilecek bu kesinti birçok sıkıntıya sebep olacağını ifade eden Atalay,” Kesinti tribünde güvenlik zaafiyetine, futbolcuların da soğumasına sebep olur. Durum şu anlık bu şekilde. İlk maçtaki aksaklık da elektrik yüzdendi. Jeneratör çalıştı ancak anons sistemi çalışmamıştı. Her iki kulüp için de durum şimdilik bu” ifadelerini kullandı.