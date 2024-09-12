Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitime yönelik önemli bir adım atarak, Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nı açmaya hazırlanıyor. Bu yeni uygulama kapsamında, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde eğitim verecek olan mesleki ortaokullar, bu yıl itibarıyla dört ilde öğrenci kabul etmeye başlayacak.

"Beceri Geliştirme Programı" ve zanaat atölyeleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yaz tatilinde başlattığı "Beceri Geliştirme Programı" çerçevesinde, ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrenciler için "zanaat atölyeleri" düzenlendi. Bu atölyeler, meslek liselerinin kapılarını ortaokul kademesindeki öğrencilere açarak, 18 ilde 271 okulda ve 129 modüllü kurs programında eğitimlerle başladı.

Mesleki ortaokulların açılması

Türkiye'nin mesleki eğitim alanındaki ilk adımını temsil eden mesleki ortaokullar, Bursa, Sivas, Konya ve Burdur illerinde açılacak. Bu ortaokullar, öğrencilere mesleki eğitim alanında erken yaşta farkındalık kazandırmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Mesleki ortaokulların amacı, öğrencilerin ve velilerin ortaokul sonrası eğitim planlamaları sırasında meslekler hakkında daha doğru bilgi edinmelerini sağlamak olarak belirtiliyor.

Açılacak mesleki ortaokullar

Bursa: Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu Sivas: Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu Konya: Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu Burdur: Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu