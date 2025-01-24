İzmir Alsancak’ta 12 Temmuz’da meydana gelen sağanak sonrası su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan ve hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) davasında ara karar açıklandı.

Yargı süreci devam ediyor

Olayla ilgili açılan davada, 13’ü tutuklu 42 sanık “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan yargılanıyor. 22,5 yıl hapis cezasıyla yargılanan sanıkların tutukluluk durumuna dair açıklama yapıldı. Ara karar doğrultusunda, 11 sanığın tutukluluklarının devamına karar verildi.

Üç sanığın ev hapsi kaldırıldı

Duruşmada, sanıklar Koray Arif Fırat, Abdulkadir Satık ve Alper Doğan’ın ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Diğer sanıklar ise adli kontrol şartları altında tutulmaya devam edilecek.

Duruşma 24 Mart 2025’te

Mahkeme, duruşmanın 24 Mart 2025’e ertelendiğini ve olayla ilgili 2 ayrı bilirkişi raporunun tamamlanmasını beklediğini duyurdu.