Kemalpaşa’nın Akalan Mahallesi’nde uzun süredir devam eden tapu sorunu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in yoğun çabaları sonucunda çözüme kavuştu. Mülkiyeti Kemalpaşa Belediyesi’ne ait arsa vasıflı taşınmazların, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi kapsamında satış işlemleri tamamlandı. Vatandaşlara ödeme kolaylıkları sağlanarak gerçekleştirilen bu süreç sonunda, Başkan Türkmen, tapuları hak sahiplerine bizzat teslim etti.

Mehmet Türkmen: “Sözümüzü tuttuk, tapuları teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Başkan Mehmet Türkmen, seçim dönemi verdiği sözleri hatırlatarak, “Akalan Mahallesi’nde her ziyaretimizde dile getirilen en önemli sorun tapu meselesiydi. Göreve geldikten sonra bu konuda gerekli çalışmaları başlattık ve bugün itibarıyla vatandaşlarımıza tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Başkan Türkmen’e teşekkür

Tapularına kavuşan vatandaşlar, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesinin sevincini yaşarken, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’e emekleri ve sağladığı kolaylıklar için teşekkür etti.

“Tüm mahalle halkının gözü aydın”

Akalan Mahalle Muhtarı Mesut Çaktuğ, sürecin çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde sonuçlandığını belirterek, “Başkanımız Mehmet Türkmen’in samimiyeti ve gayreti sayesinde yıllardır yaşanan bu sorun ortadan kalktı. Tüm Akalan halkı adına teşekkür ediyor, kalan belediye ve Milli Emlak arazileri için de çalışmaların devam ettiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Sırada diğer projeler var

Belediye Başkanı Türkmen, Akalan Mahallesi’nde yaşanan diğer sorunlara da çözüm bulmak adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Bu adımların mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli birer kazanım olduğu ifade edildi.