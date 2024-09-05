Alsancak'taki elektrik kazasında yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen olayın dava süreci, 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 13 kişinin tutuklu bulunduğu ve 42 sanığın yer aldığı davada, İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç’un ifadeleri dikkat çekti.

Koç'tan algı ve manipülasyon eleştirisi

Duruşmanın başlangıcında, Koç ifadesinde, "Kamuoyunda yağmur suyu çalışması sırasında elektrik kablolarının yükseltildiği yönünde yanlış bir algı oluşturuldu. Bu algı, bize karşı haksız bir tutuklamaya yol açtı" dedi. Koç, bilirkişi raporlarının aceleyle hazırlandığını ve bu raporlarda yer alan bilgilerin yanlış olduğunu ileri sürdü.

Koç, olayın ardından yapılan kazı çalışmalarında, elektrik kablolarının daha derine indirildiğini ve uygun şekilde yalıtıldığını belirtti. "Eğer bu yapılabiliyorsa, neden daha önce yapılmadı?" diye sordu.

"Kusurum olmadan tutukluyum"

Tanık ifadelerinin hiçbirinde İZSU’yu aramadıkları iddiasında bulunan Koç, "GDZ Elektrik’in yüklenici firması ve teknik personellerin vicdanları rahat mı? Bu durum suda boğulma değil elektrik çarpmasıdır. Bunun için burada yer almak beni çok üzüyor. Otopsi raporlarında dahi elektrik çarpmasından dolayı ölüm gerçekleştirildiği görülüyor. Benim görevim idareciliktir. 4 Ocak günü ekiplerin tamamı 290 noktada bakım yaptı. Hepsinde bulunamam. Daire başkanı sahada işleri kontrol etmez. Görevi yapanlar fen kurallarına uygun yaptılar. Benim hiçbir kusurum olmadan 54 günü tutuklu bulunuyorum" diye konuştu.

"Bu ifadeleri nasıl yazdılar?"

Yeterli bakım yapılmadığına dair iddialar hakkında konuşan Koç, "Kurumumuzdan herhangi bir rapor talep etmediler ve bu ifadeleri nasıl yazdılar? Gözlemci dediğimiz durum; gözlemci istendiğinde işin başından sonuna kadar orada beklemiyor. Biz çalışma yaparken telefonla arıyoruz. Coğrafya alt sisteminde neyin nerede olduğunu gösteriyorlar, işaretliyorlar ve gidiyorlar. Gözlemci işin başında durmuyor. Hatların nerede yaptığını işaretleyip gidiyor. Zarar olursa yeniden telefonla arıyorlar, kurum gelip tamir ediyor ve fatura çıkarıyor. Biz orada hatlara zarar vermedik. Her ay 15 tane böyle hat zararı oluyor ve fatura kesiliyor” dedi.

Koç, olay yerindeki güvenlik kameralarının incelemesinin, kamuoyunda oluşan algının doğru olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Yapılan analizlerin 21 Aralık 2023'te olay yerindeki bir esnafın GDZ Elektrik A.Ş.'ye açıkta kalan kablolar hakkında bilgi verdiğini gösterdiğini söyleyen Koç şu ifadeleri kullandı:

"9 Ocak 2024 tarihinde bir tanık, "yeraltında duman çıkıyor, burası patlayabilir" şeklinde bir uyarıda bulunmuş. Bu uyarıların ardından yapılan müdahalelere rağmen bir hafta içinde aynı noktadan tekrar duman çıkması, kronikleşmiş bir problem" diyerek sorunun sadece geçici değil, uzun süredir devam eden ve köklü bir problem olduğunu söyledi.

Mahkemede yüksek tansiyon

Duruşma sırasında, avukatlar arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Sanık avukatlarının "manipülasyon" söylemi üzerine mahkeme salonunda gerilim yükseldi. Mahkeme başkanı, avukatlara usul adabı konusunda uyarılarda bulunmak zorunda kaldı.

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye talebi

Koç, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Geçen yıl beyin kanaması geçirdiğini ve cezaevinde kalmasının sağlık açısından uygun olmadığını belirten Koç, “Cezaevinde kalmam sağlık sorunlarım nedeniyle uygun değil. Eşim çalışmıyor ve aileme bakmakla yükümlüyüm. Tutuklama gibi ağır bir tedbirin kamuya ne gibi bir faydası olacağını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

22,5 yıla kadar hapis cezası

Davanın diğer sanıkları arasında Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve diğer yetkililer bulunuyor. Sanıkların 22,5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya oldukları belirtiliyor.

KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı: "Adil bir yargılama olmasını istiyoruz"

Davaya KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katılım gösterdi.

Arıklı şunları söyledi: “Biz de KKTC milletvekilleri ve hükümeti olarak burada davayı takip edeceğiz. Bir aile yakını olarak sayıyorum kendimi. Çok istenmeyen bir olay neticesinde umarım adil bir sonuç ortaya çıkar. Benzer olayların bir kez daha yaşanmaması diliyorum” dedi. Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Abi ise, “Olaydan sorumlu olacak kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adil bir yargılama olmasını istiyoruz, en üstten cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız."