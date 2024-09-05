TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Uşakspor, sezonun ilk maçında Etimesgut Belediyespor deplasmanına çıkmaya hazırlanırken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen deneyimli sol bek Abdullah Balıkuv ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcunun profesyonel lig tecrübesiyle takıma önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel lig tecrübesi olan sol bek oyuncusu ile 1 sezonluk anlaşmaya vardı. Abdullah Balıkuv’a 'Uşaksporumuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bucaspor altyapısında yetişen Abdullah Balıkuv, futbol kariyerinde Darıca Gençlerbirliği, İstanbulspor, İnegölspor, 24Erzincanspor, Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor gibi kulüplerde forma giydi. Yeni sezonda Uşakspor formasıyla sahaya çıkacak olan Abdullah, takımın sol bek pozisyonunda önemli bir rol üstlenecek.