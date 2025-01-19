Tarihinin zor günlerini geçiren Altay TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 24 Erzincanspor’un konuğu oldu. Maddi sorunları aşıp ligde kalma hayalini gerçekleştirmeye çalışan siyah beyazlı takım yine bozguna uğradı: 3-1. Karşılaşmaya Ulaş, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir, Onur Efe, Özgür Özkaya, Emre Tangeldi, İsa Toygar, Yunus Efe, Ali Kızılkuyu, Deniz Kadah ve Hikmet Çolak 11’i ile başlayan siyah beyazlılar 21. dakikada geriye düştü. Ev sahibi takım Yasin Dülger ile öne geçti. 28. dakikada İzmir ekibi Özgür Özkaya ile eşitliği sağladı. Fakat 11 dakika sonra 24 Erzincanspor Erol Can Akdağ ile tekrar öne geçti: 2-1. Bu dakikadan sonra ataklarını artıran Erzincan ekibi 47. dakikada Arif Emre Eren ile durumu 3-1’e taşıdı.Başka gol olmayınca Altay sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Önümüzdeki günlerde 6 puanının silinmesi beklenen siyah beyazlılar böylece ligin dibine biraz daha yaklaştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ