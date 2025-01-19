Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada, yol çalışmasında uyarı işaretlerinin eksikliği sebebiyle bir sürücü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) dava açtı. Bilirkişi raporunda belediyenin asli kusurlu olduğu belirtilirken, mahkeme 110 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Yol çalışmasında uyarı eksikliği kazaya yol açtı

Olay, 7 Temmuz 2023'te Sincan Yolu üzerinde gerçekleşti. Yasin C. yönetimindeki araç, yol çalışması yapılan ve üzerinde beton dolu kova bulunan çukura girdi. Çarpma sonucu aracın alt takımları, motoru ve diğer aksamlarında ciddi maddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle hava yastığı açılırken, araçta kullanılamaz hale gelen parçalar nedeniyle onarım masrafları arttı.

Sürücü dava açtı

Yasin C., kazanın ardından avukatı aracılığıyla Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dilekçede, ABB'nin yol çalışması sırasında yeterli uyarı ve güvenlik önlemi almadığı, bunun sonucunda kazanın meydana geldiği savunuldu. Yasin C., yaşadığı maddi kayıpların karşılanması için tazminat talebinde bulundu.

ABB’nin savunmasında ise kazanın sürücü hatası nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü ve yol üzerindeki beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediği iddia edildi.

Bilirkişi raporu: ABB yüzde 60 kusurlu

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, yol bakım ve güvenliğinden sorumlu olan ABB'nin Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi. Raporda, kazanın önlenebilir olduğu belirtilirken, belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğu vurgulandı.

Tazminat ödenmesine karar verildi

Mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate alarak ABB’nin asli kusurlu olduğuna ve Yasin C.'nin maddi zararlarının tazmin edilmesi gerektiğine hükmetti. Karar doğrultusunda, 110 bin 223 TL’nin sürücüye ödenmesine karar verildi. Tazminat miktarı, araç değer kaybı, araç yoksunluğu, onarım masrafları ve çekici ücretlerini kapsıyor.