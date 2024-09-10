TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu zafer, siyah-beyazlı takım için 264 gün sonra gelen ilk deplasman galibiyeti olarak büyük önem taşıyor. En son 2023'te Adanaspor karşısında deplasmanda galip gelen Altay, bu uzun aranın ardından tekrar dış sahada 3 puan sevinci yaşadı. Altay, geçen sezon 1. Lig'de zorlu bir süreç geçirmiş ve dış sahada galibiyet almakta zorlanmıştı. Ancak bu galibiyet, hem takımın hem de taraftarların moralini yükseltti.

"Tüm zorluklara rağmen kazanmak sevindirici"

Ligde bu hafta 6 puanlı lider Kastamonuspor'u konuk edecek Altay'da Teknik Direktör Karaaslan, sahada verdikleri fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik olarak da mücadele verdiklerini söyleyerek, "Yedi ay gibi uzun süre sonrasında tüm zorluklar ve kısıtlı imkanlara rağmen kazanmak ve kaybolan özgüvenimizi yeniden inşa etme adına aldığımız bu galibiyet özellikle bu anlamda bizim adımıza oldukça sevindirici. Ankara'ya kadar gelip 90 dakika takımımızın mücadelesine ortak olan Büyük Altay'ımızın taraftarına da sonsuz teşekkürler. Aldığımız galibiyetin camiamız adına birleştirici olmasını diliyorum. Bir yolunu buluruz, hep bulduk" diye konuştu.