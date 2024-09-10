İzmir Bornova, CHP Lideri Özgür Özel’i ağırlamaya hazırlanıyor. 12 Eylül Perşembe günü, saat 16.00’da Sarnıç Köyü'nde yapılacak caminin temel atma törenine katılacak olan Özel, Bornova Belediyesi’nin toplu proje açılışlarını da Çamdibi Parkı’nda gerçekleştirecek. Bu projeler arasında yeni park düzenlemeleri ve sosyal tesislerin açılışı da bulunuyor.

Mescid-i Aksa’yı temsil eden tasarım

Temel atılacak caminin, daha önce hasar gören 20 yapı arasında bulunduğu ve Kuddüs’teki Mescid-i Aksa’yı temsil edecek şekilde planlandığı açıklandı. İslami mimarinin güçlü simgelerinden esinlenerek şekillendirilen bu cami, bölgeye önemli bir manevi değer katacak.