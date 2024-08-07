TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da Başkan Süleyman Özkaral son dönemde kulüpteki maddi sorunlar nedeniyle sancılı bir süreç geçirdiklerini dile getirdi. Şirketleşme kararı sonrası yatırımcı adaylarıyla yaptıkları görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadığını hatırlatan Başkan Özkaral, "Bu aşamada camianın desteğine ihtiyacımız var. Camia büyüklerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz durumu onlara anlatmalıyım" dedi.

Takımla antrenmanlara katılan tecrübeli oyuncuların büyük bir özveri ve vefa örneği gösterdiğini ifade eden Altay Başkanı Özkaral, "Yönetim olarak olanaklarımız kısıtlı. Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Camia büyüklerinden sponsor desteği sağlamalarını isteyeceğim. Kulübü düzlüğe çıkaracak maddi gücü olan bir başkan adayı varsa çıksın. Olağanüstü genel kurul kararı alırız. Bizim için problem değil. Asıl önemli olan Altay'ın geleceği" diye konuştu.