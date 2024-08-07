Bedirhan Şener, anneannesini öldürmesinin ardından cezai ehliyetinin belirlenmesi için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edildi.

Olayın detayları ve adli süreç

31 Temmuz akşamı, Çankaya'da meydana gelen olayda Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i aralarındaki tartışma sonrası rehin aldı ve silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Şener, ertesi sabah adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı alındı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Şener, adli tıp doktorları tarafından muayene edilerek, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. Burada gözetim altına alınan Şener'in durumu raporla değerlendirilecek ve cezai ehliyetine dair nihai karar verilecek.

Şener ailesinin açıklamaları

Eski bakan Abdüllatif Şener, olayın ardından sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden endişe duyarak eşim ve annesiyle oğlum Bedirhan’ın evine gittik. Oğlum kapıyı açar açmaz ateş etmeye başlamış ve bu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz yayın yapanlara üzüntülerimizi belirtir, ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz."

Adli tıp raporu ve gözlem kararı

Adli Tıp Kurumu'nun ön raporunda, Bedirhan Şener’in ruhsal durumunun net teşhisi ve davranışları üzerindeki etkilerinin tespiti için gözlem altına alınmasının uygun olacağı belirtildi. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Şener’in üç hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verdi. Gözlem süresi sonunda, Şener'in cezai ehliyeti ve suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığına dair rapor düzenlenecek.

Olayın geçmişi

Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz akşamı Çankaya’daki evlerinde anneannesi Leyla Çetiner ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine anneannesini silahla rehin alan Şener, ardından öldürdü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çetiner’i kurtaramadı. Bedirhan Şener gözaltına alınırken, Abdüllatif Şener de bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.