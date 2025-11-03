Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında adli makamlara başvuracaklarını belirterek, “Altay’ın geleceğini kimse sorumsuzca ipotek altına alamaz” dedi.

Kulübün borç yükünün bir milyar liraya dayandığını vurgulayan Kanlı, bu tablo karşısında defalarca iletişim kurmaya çalıştıkları Özgür Ekmekçioğlu’ndan yanıt alamadıklarını ifade etti. Kanlı, “Sayın Ekmekçioğlu’na verdiğimiz süre doldu. Kendisinin ibra edilmediği ortadadır. Artık hukuka gitmekten başka çaremiz kalmamıştır” sözleriyle sürecin resmen başlatıldığını duyurdu.

Altay Kulübü Başkanı, yönetim kurulu üyesi ve kulüp avukatı Arzu Külahçıoğlu Altıntop ile birlikte adli makamlara başvuruda bulunduklarını belirterek, “Bir milyar liraya yaklaşan borcu üretenler, yıllardır koydukları temliklerle kulübe yaşam alanı bırakmadılar. Bu borca sebep olup da kulüpten alacaklı olmak mantığa da matematiğe de aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Kanlı, açıklamasının sonunda Ekmekçioğlu’na “yanlıştan dönme” çağrısında bulundu:

“Özgür Ekmekçioğlu, tövbe kapısı herkese açık. Bir an önce yanlıştan dönebilirsin. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti adli makamları er ya da geç adaleti sağlayacaktır.”

Altay camiasında yankı uyandıran bu açıklamanın ardından gözler, kulübün eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu’ndan gelecek yanıta çevrildi.