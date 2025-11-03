Samsun’da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 81 yaşındaki Bayram Karavin, evinin mutfağında kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İlkadım ilçesinde yaşayan Karavin’in cansız bedenini sabah saatlerinde eve gelen yakınları buldu.

Kafasının arkasından vurulduğu tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede Karavin’in, kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır şekilde yaralandığı belirlendi.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Evde tabanca bulundu

Polis ekipleri, olay yerinde bir adet tabanca ele geçirdi.

Yaşlı adamın ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, Karavin’in ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun netleştirilmesi için çalışma yürütüyor.