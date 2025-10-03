Altay, 3. Lig 4. Grup’ta geçen hafta evinde Eskişehirspor’a 3-2 yenildikten sonra deplasmanda Bornova 1877 ile karşılaşacak. Altay, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın bakıma alınması nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak bu önemli maçı saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Hatice Aydın olacak.

Altay ilk galibiyetini almak istiyor

Altay, ligde şu ana kadar 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 1 puanla düşme hattında yer alıyor. Geçen hafta Eskişehirspor’a son dakikalarda kaybeden siyah-beyazlılar, moral bulmak için Bornova 1877’yi yenmek istiyor. Takım, galibiyet alarak ligdeki kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor.

Bornova 1877, 3 beraberlik ve 1 galibiyetle 6 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor. Altay, bu zorlu rakibini mağlup ederek moral kazanmayı amaçlıyor. Bornova 1877, ligde ilk mağlubiyetini Altay’a karşı almak istemeyecek.

Altay taraftarına 853 kişilik kontenjan ayrıldı. Karşılaşma Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak. Maçın bilet fiyatı ise 100 TL olarak belirlendi. Altay taraftarları, takımlarını desteklemek için bu maça yoğun ilgi gösterecek.

Altay’da, sakatlıkları süren kaleci Ozan, maçta forma giyemeyecek. Takımın diğer oyuncuları ise derbi için hazırlıklarını tamamladı. Altay, Bornova 1877’ye karşı ilk mağlubiyetini tattırmayı planlıyor.