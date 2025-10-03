Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda sezonun ilk haftasında İzmir derbisi heyecanı yaşanacak. Karşıyaka, yarın Altınordu’nun konuğu olacak. Müsabaka, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak ve TVF Voleybol TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Kaf-Kaf yeni sezona iyi başlamak istiyor

Geçen sezon, Sultanlar Ligi'ne kıl payı veda eden Karşıyaka, bu sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Takım, sezon öncesi eski antrenörü Reşat Yazıcıoğulları’nı yeniden göreve getirmişti. Karşıyaka, Play-Off’a kalarak final grubunda yer almış ancak son anda Sultanlar Ligi’ne çıkma şansını kaçırmıştı. Yeni sezonda bu hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Altınordu, yenilenen kadrosuyla derbiye çıkıyor

Geçen sezon 2. Lig’de final grubunu ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig’e yükselen Altınordu, yeni sezon için iddialı. Yenilenen kadrosuyla İzmir derbisinde Karşıyaka’yı yenmeyi planlayan Altınordu, lige galibiyetle başlamak istiyor. Ayrıca, Altınordu’da voleybol CEO’luğu görevine Karşıyaka'nın eski basketbol genel menajeri Selim Çınar getirilmişti.

İzmir’in iki güçlü voleybol takımı arasındaki bu heyecan dolu karşılaşma, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak. Maçın başlama saati 17.00 olarak belirlenirken, izleyiciler TVF Voleybol TV kanalından canlı olarak müsabakayı izleyebilecek.