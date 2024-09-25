TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı iki mağlubiyetle düşüşe geçen Altay, pazar günü evinde karşılaşacağı Fethiyespor maçını kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Ligde 4 puanla 13'üncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, 1 puanla hemen altında yer alan rakibini mağlup ederek iç sahada galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Son 7 maçta galibiyet alamadı

İzmir temsilcisi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon 23 Şubat'ta Giresunspor'a karşı 1-0'lık skorla almıştı. Sezon sonuna kadar iç sahada oynadığı 5 maçı kaybeden Altay, bu sezona da evinde galibiyetle başlayamadı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kendi sahasında oynadığı iki maçta 24Erzincanspor ile 0-0 berabere kalırken, Kastamonuspor'a 2-0 mağlup oldu.

Altay, taraftarının önünde çıktığı son 7 maçta zafer yüzü göremezken, bu süreçte yalnızca 1 gol atıp kalesinde 19 gol gördü. Pazar günü Fethiyespor karşısında 3 puanı alan taraf olması halinde, Altay 220 gün sonra taraftarına Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda galibiyet sevinci yaşatacak.