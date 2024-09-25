İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, hastanedeki yakınlarını ziyarete giden otomobil rampa inerken bariyeri aşıp 5 metreden köprülü kavşağın battı çıktısına düştü. alt geçide düşen otomobildeki üç kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise ağır yaralandı.

Kaza anı

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık altı metre yüksekten alt geçide düştü. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi ağır yaralı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilin ters döndüğünü belirledi. Araçta bulunan üç kadının kazada hayatını kaybettiği, iki kadının ise ağır yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, hayati tehlikesi bulunan durumda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kaza nedeniyle yolun araç geçişine kapanması, bölgede yoğun trafik sıkışıklığına yol açtı. Olayın meydana gelmesiyle birlikte sürücüler, alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı.