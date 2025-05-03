İzmir’in Bergama ilçesinde, "Marka Kent Bergama" projesi kapsamında Bergama Parşömeni ve geleneksel el sanatlarının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri’ne dâhil edilmesi hedefleniyor. Başvuru süreci, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğiyle yapılan ilk toplantıyla resmen başladı.

İZKA ve kaymakamlık ilk adımı attı

Bergama Kaymakamı Avni Oral başkanlığındaki toplantıya, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, uzmanlar Çağdaş Güneş ve Ayşenur Arda ile birlikte akademisyenler Prof. Dr. Pınar Fedakâr ve Doç. Dr. Gonca Kuzay Demir katıldı.

Toplantıda, parşömenin uluslararası düzeyde tanıtım potansiyeli, kültürel miras değeri ve yerel ekonomiye katkı olanakları değerlendirildi.

Kaymakam Oral: “Parşömen, Bergama'nın matruşkası olmalı”

Toplantı sonrası açıklama yapan Kaymakam Avni Oral, “Parşömenin UNESCO envanterine alınması, ilçemizin tanıtımı için büyük bir adım olacak. Parşömen dünya mirasında önemli bir yere sahip. Ancak turistlerin Bergama’dan götürebileceği somut bir hatıra bulunmuyor. Parşömen, bu boşluğu doldurabilir” ifadelerini kullandı.

Tarihi hamam, parşömen atölyesi oluyor

Proje kapsamında, Bergama’daki tarihi Hacı Hekim Hamamı’nın bir bölümü parşömen üretim ve sergileme atölyesine dönüştürülüyor. Kaymakam Oral, “Gençleri sürece dâhil etmemiz şart. İnsanlar bu işten geçimini sağlayabildiğinde, parşömen sanatı yeniden canlanacaktır” dedi.

İZKA’dan Ticaret Odası’na ziyaret

UNESCO başvuru sürecinin bir parçası olarak İZKA yetkilileri, Bergama Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Lütfi Kolat ile görüştü.