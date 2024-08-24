TFF 2'nci Lig'e büyük bir borç yüküyle düşen Altay, yeni sezonda ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz sezon 1'inci Lig'de giydiği formaları tekrar kullanacak. Siyah-beyazlı kulübün mayıs ayında yapılan genel kurulunda, borcunun 684 milyon 555 bin TL olduğu açıklanmış ve futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi kararı alınmıştı. Ancak yatırımcı bulunamaması ve mali sıkıntıların devam etmesi, yönetimi farklı çözümler aramaya itti.

Altay yönetimi, masrafları kısma amacıyla geçen sezonki formaları yeniden tedarik ederek sahaya çıkmayı planlıyor. Eksik olan formaların tedarik işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, kulübün alacağı bulunan oyunculara ödeme yapmak için de kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. Ayrıca, Altay'da sağlık kontrollerinin önümüzdeki hafta yapılacağı ifade edildi.