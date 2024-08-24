Yeni doğan bebekler için ölümcül olabilecek pnömokok bakterisine karşı uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Özellikle 5 yaş altı çocuklar için büyük tehlike oluşturan bu bakterinin, masum bir öpücükle bile bulaşabileceğini belirten Pediatri Uzmanı Dr. Fatma Tuba Coşkun, "Bırakın yabancıları, anne-baba dahi bebeği öpmemeli" dedi. Geçmişte yaşanan bir vaka üzerinden örnek veren Dr. Coşkun, 40 günlükken bir misafirin öpmesi sonucu menenjite yakalanan ve ardından serebral palsi gelişen küçük Ecrin’in hikayesini hatırlatarak, tüm ebeveynleri dikkatli olmaya çağırdı.

Ecrin'in hikayesi: Menenjite yakalanan Minik Ecrin'in mücadelesi

Ankara'da yaşayan Bilnur ve Metin Aydın çiftinin 9 yaşındaki kızları Ecrin Aydın, 40 günlükken eve gelen bir misafirin öpmesi sonucu 'pnömokok' bakterisinin yol açtığı menenjite yakalandı. Sonrasında gelişen 'serebral palsi' hastalığı ile ağır engelli olarak hayata tutunan Ecrin, anne ve babasının yoğun çabalarıyla tedavi sürecini sürdürdü. Dr. Fatma Tuba Coşkun, bu bakterinin özellikle 2 yaş altı çocukları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bebekleri nasıl korumalıyız?

Bebeğe temas öncesi sık sık ellerin yıkanması gerektiğini belirten Dr. Coşkun, "Kalabalık misafir kabul edilmemeli, bebeğin odası sık sık havalandırılmalı ve bebeğe bakım verecek kişilerin mutlaka temas öncesi ellerini yıkamaları gerekmektedir. Öpmek söz konusu dahi olmamalı. Çünkü bu bakteri direkt temasla bulaştığından, bebeği koklamak da yasak. Bebeği ayaklarından sevebilirler. O an hasta olmasak bile enfeksiyon etkenleri taşıyor olabiliriz. Bu nedenle, bebeği erken dönemde izole etmek ve minimum temasta bulunmak en doğrusu" dedi.

Bağışıklığın düşük olması hastalık nedeni

Dr. Fatma Tuba Coşkun, 5 yaş altı çocuklarda görülebilecek enfeksiyonlar konusunda uyarılarda bulundu: "Özellikle menenjit, zatürree ve orta kulak enfeksiyonu görülebiliyor. Yeni doğan ve özellikle bir yaş altı çocuklar her türlü enfeksiyona açık oldukları için bu bakteri onlar için çok tehlikeli. Pnömokok, solunum yolu ve direkt temasla bulaşıyor. Bebek ne kadar küçükse bağışıklığı o kadar zayıf olduğu için vücut bu tür enfeksiyonlarla mücadele edemiyor ve ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu nedenle, özellikle 2 aydan küçük bebeklerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerekiyor."

Pnömokok aşısı Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde

Pnömokok bakterisinden korunmak için aşılamanın önemine dikkat çeken Dr. Coşkun, "Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde bu aşı yer alıyor. Toplamda 4 doz şeklinde 2, 4, 6 ve 12-15'inci aylarda yapılıyor. Bu aşı 2008'den bu yana aşı takviminde bulunuyor. Ancak, 2 ay öncesinde bebek zaten enfeksiyonlara açık. Ecrin'de olduğu gibi erken dönemde hastalığa maruz kalınırsa, hastalığın seyri ağır olabilir. Mutlaka aşıyla korunmak en önemlisi" şeklinde konuştu.

Bebek halsizse dikkat!

Dr. Coşkun, pnömokok enfeksiyonu belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı: "Bebeğin emmesi azalır, uyku hali olur, uyandırmaya çalıştığınızda halsizlik ve bitkinlik görülebilir. Ateş ya da ateş düşüklüğü yaşanabilir. Yeni doğanda bu enfeksiyon hızla yayılır. En ufak bir değişiklikte erkenden hekime başvurmakta fayda var. Türkiye'de antibiyotik kullanımının yaygınlığı nedeniyle pnömokok bakterisi bazı antibiyotiklere direnç geliştirdi. Bu nedenle hekimlerin en önemli görevi, hastalık ortaya çıkmadan önce koruyucu tedbirler almak ve aileleri aşı konusunda bilgilendirmektir."