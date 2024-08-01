İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, mali sıkıntılarını aşmak için çözüm arayışlarını sürdürüyor. Zürih merkezli uluslararası bir yatırım fonu ile şirketleşme görüşmelerine başlayacak olan Altay, geleceğini şekillendirme yolunda önemli adımlar atıyor.

Altay'ın yeni umudu: Zürih merkezli yatırım fonu

Altay, mali açıdan zor bir dönemden geçerken, yeni yatırımcı arayışlarına hız verdi. Türk-Fransız yatırımcılarla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan kulüp, şimdi Zürih merkezli ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yatırım fonuyla masaya oturuyor. Bu fonun, finans, metal emtia ticareti, ithalat-ihracat, inşaat sektörü ve yatırım danışmanlığı gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği biliniyor.

Görüşmelerin sonucu kulübün seyrini etkileyecek

Kulüp yönetimi ve şirketleşme komisyonunun, yatırım fonu temsilcileriyle yapacağı görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi. Görüşmelerin sonunda, Altay'ın mali yapısını güçlendirecek stratejik kararlar alınması ve kulübün geleceğine dair yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Görüşmelerin sonucuna göre Altay'ın mali yapısı ve yönetim şekli büyük ölçüde değişebilir.

Kulüp çalışanları da sonuçları bekliyor

Altay'da, kulüp personeli ve birçok oyuncu bu görüşmelerin sonucunu büyük bir merakla bekliyor. Şirketleşme adımı, kulübün mali durumunu düzeltebileceği gibi, futbolcuların ve personelin de geleceği konusunda belirleyici olacak. Kulüpten yapılacak resmi açıklamanın ardından, Altay'ın yeni döneme nasıl bir yapıyla gireceği netleşecek.