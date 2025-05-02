Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 25 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 506 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolara geriledi. Brüt döviz ve altın rezervlerinde sert düşüş kaydedildi.
TCMB rezervlerinde sert düşüş
TCMB verilerine göre, brüt döviz rezervleri 18 Nisan haftasında 64 milyar 305 milyon dolar iken, 25 Nisan haftasında 5 milyar 55 milyon dolar azalarak 59 milyar 250 milyon dolara geriledi.
Altın rezervlerinde gerileme
Aynı dönemde altın rezervleri de 452 milyon dolar düşüşle 82 milyar 252 milyon dolardan 81 milyar 800 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 146 milyar 557 milyon dolardan 141 milyar 51 milyon dolara gerilemiş oldu.
TCMB’nin toplam rezervlerindeki değişim şu şekilde kaydedildi:
|Tarih
|Altın Rezervleri (Milyon $)
|Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $)
|Toplam Rezervler (Milyon $)
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|01.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|27.12.2024
|64.319
|90.738
|155.057
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|14.03.2025
|74.013
|98.069
|171.082
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|11.04.2025
|79.482
|68.007
|147.488
|18.04.2025
|82.252
|64.305
|146.557
|25.04.2025
|81.800
|59.250
|141.051