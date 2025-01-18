TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 8 puanla 17. sırada tamamlayan Altay, 2. yarının ilk maçında Erzincanspor'a konuk olacak. Maç, 13 Şubat Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak ve hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, son 3 maçını kaybederek kötü bir dönem geçirdiği için Erzincan'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Altay'da eksikler: Kuban, Ceyhun ve Erdem oynamayacak

Altay'da, stoper Kuban hem cezalı hem de sakat olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, sezonu kapatan Ceyhun ve kadro dışı kalan Erdem de bu karşılaşmada yer almayacak.

Rakip Play-Off yarışında

Erzincanspor, 28 puanla Play-Off yarışını sürdürüyor ve bu zorlu maçta evinde 3 puan arayacak. Altay, sezonun ilk haftasında İzmir'deki karşılaşmada Erzincanspor ile 0-0 berabere kalmıştı ve bu maçta galip gelerek kümede kalma umutlarını sürdürebilmeyi hedefliyor.