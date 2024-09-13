TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 24Erzincanspor ile golsüz beraberlikle başlayan Altay, geçen hafta deplasmanda 43 yaşındaki tecrübeli forveti Murat Uluç’un golüyle Sincan Belediyesi Ankaraspor’u 1-0 mağlup ederek 4 puana ulaştı. Altay, yarın evinde, 6 puanla lider durumda bulunan GMG Kastamonuspor'u ağırlayacak. Karşılaşma, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak ve Yusuf Aydın tarafından yönetilecek.

Bilet fiyatları belli oldu

Müsabakanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü 130 TL, numaralı tribün 275 TL, VIP A-C 650 TL, VIP-B 1000 TL olarak belirlendi. Kadınlar ve çocuklar için ise maraton bileti 65 TL, numaralı tribün bileti 135 TL'den satışa sunuldu.

Ligde 4 puanla 10'uncu sırada bulunan Altay, güçlü rakibine ilk yenilgisini yaşatarak, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Takımda, geçen sezondan sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Caner dışında eksik bulunmuyor.