Altay, TFF 2. Lig’in 5. haftasında kendi evinde Fethiyespor’u ağırladı. Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Altay 24 Erzincaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Altay’da Gökhan Karaarslan geçtiğimiz hafta yediği ceza nedeniyle takımının başında yerini alamadı.

Gökhan Karaaslan’ın yokluğunda teknik sorumlu Onur Nasuhoğulları karşılaşmaya Ozan Özgenç, Sefa Özdemir, Onur Efe, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Enes Yetkin, Mehmet Gündüz, Yunus Sarıkaya, Ali Kızılkuyu, Murat Uluç ve Deniz Kadah ilk 11’i ile başladı.

Kıyasıya mücadele

Fethiyespor’da teknik direktör Selahaddin Dinçel ise Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Çağan Erciyas, Berkay Değirmencioğlu, Emre Bekir, Serdar Deniz, Berat Satır, Ali Ceylan, Ahmet Dereli, Muhammet Erdem ve Kayrahan Yıldız ilk 11’i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fethiyespor 13. dakikada Çağan Erciyas’ın golü ile 1-0 öne geçti. Altay ise bu gole 43 yaşındaki golcüsü ile cevap verdi. Karşılaşmanın 44. dakikasında gelişen Altay atağında Murat Uluç topu ağlara gönderdi ve takımına eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı. Maçın 61. dakikasında ise konuk Fethiyespor ise üstünlük golünü Muhammet Erdem’in ayağından buldu. Erdem’in attığı golle Fethiyespor 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın 74. dakikasında gelişen Altay atağında Ceyhun Gülselam topu ağlara gönderdi ve durumu 2-2’ye getirdi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Mehmet Gündüz topu ağlara gönderdi ve Altay 3-2 öne geçti.

Fethiyespor ise 90+4’de Özcan Yaşar’ın kaydettiği golle maça eşitliği getirdi.

Son dakikaları nefes kesen karşılaşma 3-3’lük beraberlik ile sona erdi ve taraflar 1 puan ile sahadan ayrıldı.

Bu skor ile Altay ligde 5 puanla 12. sırada yer alırken konuk Fethiyespor ise 4 puanla 14. sırada kendisine yer buldu.