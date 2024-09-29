Bergama Kılıç Kalkan Derneği, kaybolmaya yüz tutmuş bu tarihi oyunu yeniden canlandırma amacıyla çalışmalarına hız verdi. Dernek, uluslararası etkinlikler ve projelerle bu kültürü dünya sahnesine taşımayı hedefliyor.

Bergama Kılıç Kalkan Derneği Başkanı Akif Gelirer, Kılıç Kalkan oyunlarının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Bu adımın hem yerel kültürün korunmasına hem de uluslararası tanıtıma büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Gelirer, “UNESCO’ya girdiğimizde bu kültürün yaşatılmasını uluslararası düzeyde güvence altına alacağız. Bunun için öncelikle Kılıç Kalkan konusunda Bergama’yı ön plana çıkaracak uluslararası boyutta bir sempozyum yapmak istiyoruz. Amacımız bir kılıç kalkan belgeseli hazırlamak ve dijital ya da baskılı bir kalkancı çizgi romanı çıkarmak” dedi.

Atatürk'ün talimatıyla canlandı

Bergama’da Kılıç-Kalkan oyunlarının kökeni, Atatürk'ün 1930'larda ilçeyi ziyaret edip kermes talimatı vermesiyle canlandı. Ancak 1980’lerin turizm hareketiyle geri plana itilen bu kültür, uzun yıllar boyunca unutulmaya yüz tuttu. Gelirer’e göre, kılıç kalkan oyunu, savaşçılar tarafından boş zamanlarında hünerlerini sergilemek için oynanan, ritimle zenginleştirilmiş bir gelenek.

Bursa’daki Kılıç Kalkan oyunuyla Bergama’daki arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Gelirer, Bursa’nın bu konuda ön plana çıkmasının belediyenin desteğiyle gerçekleştiğini belirterek, “Bursa’da kılıç kalkana vururken, bizde kalkan kılıca vurur. Bu farklılık, Bergama kültürünün özgünlüğünü yansıtıyor” dedi.

Gençlere yönelik eğitim ve teşvikler

Dernek, Bergama’da gençleri Kılıç Kalkan oyunlarına teşvik etmek amacıyla eğitim programları düzenliyor. Bu yıl 30 öğrenciyle eğitimlere başladıklarını belirten Gelirer, gençlerin bu tarihi mirası disiplin ve sabırla öğrenmesi gerektiğini vurguladı. “Bu oyunun temelinde disiplin var; kılıç ve kalkanla çalışmak dikkat ve özveri gerektiriyor” dedi.

Ekipman eksikliği ve sınırlı kaynaklarla çalışmalarını sürdüren Bergama Kılıç Kalkan Derneği, özellikle oyun için gerekli kıyafet ve ekipmanları üretmekte zorluk çekiyor. Ancak, dernek UNESCO sürecine dahil olmak ve uluslararası etkinliklerle bu kültürü tanıtmak için kararlı. Kalkancı heykeli dikmek ve belgesel projeleri hayata geçirmek de öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Kültürü yaşatma çabaları

Bergama Kılıç Kalkan Oyunları, kermeslerin vazgeçilmez bir parçası olmuş ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar hız kazanmış durumda. Akif Gelirer, “Bu kültürü yaşatmalıyız. Kılıç Kalkan oyunlarını sadece geçmişin bir parçası olarak değil, geleceğin de bir değeri olarak görmek istiyoruz” diyerek bu önemli misyonu vurguladı.