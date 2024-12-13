Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı alanında hizmet veren tüm hastane ve tıp merkezlerinde gebe okulu açılması zorunlu olacak. Gebelere yalnızca sağlık mesleği mensupları eğitim ve danışmanlık verebilecek.

Yönetmelik detayları

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gebe Okulları ile Doğuma Yönelik Hizmetlerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında gebe okulları, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite ve özel hastaneler ile tıp merkezlerinde zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda, gebe okullarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri yalnızca sorumlu hekim ve koordinatör ebe tarafından verilecek. Gebelere, sağlık meslek mensubu olmayan kişiler tarafından "danışmanlık, rehberlik veya koçluk" adı altında hizmet sunulamayacak.

Fiziki şartlar ve donanım

Gebe okullarında bulunması gereken alanlar şöyle belirlendi:

Eğitim odası: En az 8 katılımcıya uygun olmalı.

Aktivite ve egzersiz alanları: Mümkünse ayrılmalı.

Doğal ışık ve mahremiyet: Eğitim alanları radyasyonlu birimlerden uzak olacak.

Duvarlar beyaz olacak ve gebelerde olumlu duygular oluşturacak görseller kullanılacak.