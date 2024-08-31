Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki yeni sezonun ilk maçında yarın 24 Erzincanspor’u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın hakemliğini İstanbul bölgesi hakemlerinden Fevzi Erdem Akbaş yapacak.

Transfer yasağı ve kadro değişiklikleri

Mali sorunlar nedeniyle transfer yasağı bulunan ve bu yüzden yeni oyuncu transferi gerçekleştiremeyen Altay, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele eden kadrosundan önemli isimlerle yollarını ayırmak zorunda kaldı. Salih Sarıkaya, Eren Erdoğan, Enes Öğrüce, Nurettin Küçükdeniz, Mustafa Çalışkan ve Tugay Gündem’in takımdan ayrılmasıyla, genç futbolcuları A takıma dahil eden İzmir ekibi, kadrosunu U19 oyuncularıyla güçlendirdi.

Deneyimli isimlerle güçlendirme

Altay, genç futbolcuların yanı sıra deneyimli isimlere de kadrosunda yer verdi. 43 yaşındaki Murat Uluç, 36 yaşındaki Ceyhun Gülselam, 36 yaşındaki Özgür Özkaya, 38 yaşındaki Deniz Kadah ve 31 yaşındaki Ozan Evrim Özenç, tecrübeleriyle takıma katkı sağlamayı hedefliyor.

Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın hedefi

Teknik direktör Gökhan Karaaslan yönetimindeki Altay, sezonun ilk resmi maçında 24 Erzincanspor’u mağlup ederek galibiyetle başlamak istiyor.