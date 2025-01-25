TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta zor günler geçiren Altay, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Sincan Belediyesi Ankaraspor’u konuk edecek. Kümede kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma saat 14.00’te başlayacak ve Doğukan Yıldırım tarafından yönetilecek.

Altay, geçtiğimiz hafta deplasmanda 24Erzincanspor’a 3-1 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip, bu kötü gidişata evinde son vermek istiyor. İlk yarıda rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, aynı başarıyı tekrarlayarak 15 puanlı rakibiyle arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

Maç bilet fiyatları

Karşılaşmanın bilet fiyatları maraton ve misafir tribünü için 130 TL, numaralı tribün 275 TL, VIP tribün ise 650 ve 1000 TL olarak belirlendi. Öğrenci ve kadın taraftarlar, maraton tribününe 65 TL, numaralı tribüne ise 135 TL’den bilet alabilecek.

Eksikler ve kadro durumu

Altay’da sakatlıkları süren Arda ve Mehmet Nur maçta forma giyemeyecek. Cezası sona eren Kuban’ın ise sahadaki yerini alması bekleniyor. Kaleci Ozan ise idman eksiği nedeniyle kadroda olmayabilir.