Bodrum FK, Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak için Eyüpspor’u evinde konuk ediyor. Eyüpspor ise zirveye yaklaşma amacında.

Takımların lig performansı

Bodrum FK, son haftalarda istikrarsız bir performans sergileyerek 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ligde 16. sırada yer alıyor. 16 puana sahip olan Bodrum FK, düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Öte yandan, Eyüpspor ligde 5. sırada bulunuyor ve 33 puana sahip. Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak formunu koruyan Eyüpspor, Süper Lig’in üst sıralarına tırmanma hedefiyle sahada olacak. Konuk ekip, bu zorlu mücadeleden galip ayrılarak zirveye yaklaşmayı amaçlıyor.

Bodrum FK-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 26 Ocak 2025

26 Ocak 2025 Saat: 16:00

16:00 Yayın: beIN SPORTS 2

beIN SPORTS 2 Stadyum: Grey Beton Bodrum Stadyumu

Grey Beton Bodrum Stadyumu Hakem: Ozan Ergün