TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altay'da, taraftarlar kulüp başkanı Süleyman Özkaral'ı istifaya davet etti ve kongre kararı alınmasını talep etti.

Taraftarlar, kulüp yönetimini eleştirdi

Altay taraftarları, sosyal medyada yayımladıkları açıklamayla kulüp yönetiminin başarısızlıklarını sıralayarak, Başkan Özkaral’ın görevini bırakmasını istedi. Taraftarlar, sezon öncesi bazı oyuncuların takımdan ayrılmasına izin verilmesinin ardından, Enes Öğrüce'nin Bodrum FK'ya transferinden elde edilen bonservis gelirinin kulüp için kullanılmadığını belirtti. Ayrıca, kulüp tesislerinde elektrik ve doğal gaz faturalarının ödenmediğini, takımın sezon öncesi kampa götürülmediğini ve futbolcuların geçen sezonun formalarıyla sahaya çıktığını ifade etti.

Maddi zorluklar ve yönetim eleştirisi

Taraftarlar, kulübün masraflarını karşılamak adına kaynak yaratma sorumluluğunun yerine camiadan maddi destek talep edilmesinin kulüp için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı. Sponsor bulma konusunda başarısızlık ve verilen sözlerin tutulmaması da eleştirilen diğer konular arasında yer aldı. Ayrıca, üst üste iki galibiyet alan oyuncuların primlerinin, teknik direktörün kaynak yaratma çabalarıyla ödendiği belirtildi. Taraftarlar, mevcut başkanın kulübün geleceği için gerekli adımları atmadığını ve samimi bir yönetim anlayışı sergilemediğini dile getirdi.