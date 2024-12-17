18 Aralık’ta Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda gerçekleşecek maçta, Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı galibiyet hedefliyor.

Turgutlu Belediyespor’un hedefi galibiyet

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 18 Aralık Çarşamba günü Polat Group Didim Spor’u konuk edecek. TVF Kadınlar 2. Ligi 14. hafta karşılaşmasında, Turgutlu temsilcisi Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda rakibiyle karşılaşacak. Maç saat 18.00’de başlayacak ve sporseverler için giriş ücretsiz olacak.

Ücretsiz servis ve büyük destek

Turgutlu Belediyesi, takıma destek olmak isteyen taraftarlar için ücretsiz servis hizmeti sunuyor. 18 Aralık’ta saat 17.30’da Belediye Hizmet Binası önünden kalkacak servis araçları, maç bitiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu önünden hareket edecek.

Erdal Kurç’tan hedef galibiyet açıklaması

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, güçlü bir rakiple mücadele edeceklerini belirterek, "Kendi sahamızda en iyi şekilde mücadele ederek galibiyetle haftayı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Tüm taraftarlar maça davet ediliyor

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise, tüm taraftarları maçta takımlarını desteklemeye davet etti. "Kadın voleybol takımımıza başarılar diliyor, tüm sporseverleri tribünlere bekliyoruz" diye konuştu.