İzmir’in köklü futbol kulüplerinden Altay’ın taraftarları, son dönemde Türkiye’yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti karşısında sessiz kalmadı. Siyah-beyazlı taraftar grubu, 8 yaşındaki Narin Güran’ın Diyarbakır’da cinayete kurban gitmesi üzerine, yaşanan trajediye dikkat çeken bir pankart hazırladı.

Pankart Cumartesi günü tribünde olacak

Bozyakalılar taraftar grubu tarafından hazırlanan ve Narin'in resminin de yer aldığı pankartta, "Madem kıyacaktınız neden adını Narin koydunuz..." ifadeleri yer aldı. Bu anlamlı pankart, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta 3'üncü hafta mücadelesinde Altay’ın GMG Kastamonuspor ile cumartesi günü oynayacağı maçta tribünlerde sergilenecek.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve beğeni toplayan bu pankart, futbolseverlerden de destek aldı. Pek çok kullanıcı, “Narin; ince, nazik, zarif demektir. Çocuğa uzanan eller kırılsın" yorumları yaparak Altay taraftarlarına destek verdi. Bu pankartla, futbol dünyasının yalnızca spora değil toplumsal meselelere de duyarlı olduğu bir kez daha gösterilmiş oldu.