Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 2024-2025 eğitim yılının ilk haftasında, okula yeni başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret ettiği okullarda çocukların heyecanını paylaşan Önal, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyecek projelere ve imkanların iyileştirilmesine devam edeceklerini vurguladı.

Öğrencilerle derslere katıldı

Başkan Önal, ilk ziyaretini Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu’na gerçekleştirdi. Sınıfları gezen Önal, öğrencilerle derslere katıldı, onların isteklerini dinleyerek çözüm önerilerini sundu. Daha sonra Cemil Atlas İlkokulu’na geçen Önal, burada da öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek yeni eğitim yılı için başarı dileklerinde bulundu.

“Öğrencilerimizin geleceği için çalışıyoruz”

Ziyaretleri sırasında konuşan Önal, "Öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle bir arada olmak büyük mutluluk. Eğitimde fırsat eşitliği ve daha iyi olanaklar sağlamak için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz," dedi.