TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu, takımın hem fiziksel hem de zihinsel olarak lige hazırlandığını belirtti. “Altay’a yakışır bir takım oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.



İlk etap tamamlandı, sırada Afyon kampı var

Altay, yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp dönemini Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde tamamladı. Takım, bu süreçte dayanıklılık ve kuvvet temelli antrenmanlar yaptı. Ramazan Kurşunlu, fiziksel yüklemelere ek olarak takım bütünlüğünü geliştirmeye yönelik özel çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kurşunlu, “Oyuncularımızın sınırlarını zorladığı, birlikte mücadele etmeyi yeniden tanımladığımız bir süreç yaşadık. Oyun disiplini, savunma yapısı ve hücum organizasyonları üzerine yoğunlaştık” dedi.

Genç oyunculara sorumluluk veriliyor

Kurşunlu, Altay’ın geleceğini kulüp altyapısından gelen gençlerle kurmayı hedeflediklerini vurguladı. “Bu, yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir vizyon. Gençlerimize sadece forma değil, sorumluluk da veriyoruz” ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki teknik adam, tecrübeli oyuncuların da bu sürece destek olduğunu belirterek, “Kamp boyunca gençlerin uyumu ve isteği bizi heyecanlandırdı” dedi.

Afyon kampı 2 Ağustos’ta başlıyor

Altay, ikinci etap kampı için 2 Ağustos'ta Afyon’a gidecek. 10 gün sürecek kampta hem eksiklikler giderilecek hem de hazırlık maçları oynanacak. Ramazan Kurşunlu, “Detayları netleştirip oyun karakterimizi sahaya yansıtacağız” dedi.

“Vazgeçmek yok, geri adım yok”

Kurşunlu, hedeflerinin maç temposunu artırmak ve sezon öncesi sistemi oturtmak olduğunu dile getirerek, “Altay formasını giyen herkes bu camianın sorumluluğunu taşır. Biz bu bilinçle gece gündüz çalışıyoruz. Vazgeçmek yok, geri adım yok. Hedefimiz net, yolumuz uzun, enerjimiz yüksek” şeklinde konuştu.