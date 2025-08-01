Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertliler, güçlü ve deneyimli bir kadro oluşturdu.

Kadronun detayları

Fenerbahçe'nin kadrosunda İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin ve Dominik Livakovic kaleciler olarak yer aldı. Savunmada Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Milan Skriniar görev aldı.

Orta sahada Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski forma giydi. Forvette ise Oğuz Aydın, Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun yer aldı.

Fenerbahçe, bu kadro ile Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etti. UEFA'ya bildirilen liste, takımın bu önemli turnuvada sahaya çıkacağı isimleri belirledi.

Kadronun önemi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde güçlü rakibi Feyenoord karşısında iddialı bir kadro oluşturdu. Teknik ekip, kadro planlamasını maçların zorluğunu göz önünde bulundurarak yaptı.

UEFA’ya bildirilen kadro, kulübün resmi sitesinde de açıklandı. Taraftarlar, takımın Şampiyonlar Ligi yolunda göstereceği performansı yakından takip etti.

Fenerbahçe'nin UEFA listesine girmeyi başaran oyuncular, kulüp adına büyük bir sorumluluk üstlendi. Takım, elemelerden başarıyla geçerek grup aşamasına kalmayı hedefledi.