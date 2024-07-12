Maddi sıkıntılardan dolayı zor günler geçiren Altay’da yatırımcı bekleniyor. TFF 2'nci Lig ekibinde şirketleşme kararı sonrası yatırımcılarla temas devam ediyor. 3 kişilik bir heyetin dün kulübün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ni gezdiği öğrenildi.

Fransız bir kadının, Türk danışmanı ve çevirmeniyle birlikte tesisin içini gezip, sahaları incelediği ifade edildi. Altay'ın futbol şubesine talip olan 10 kişilik yatırımcı grubunda yüksek hisseye sahip olmak isteyen iş insanının Melik Ramisoğlu olduğu vurgulandı. Tesisleri dolaşan kadının ise Ramisoğlu'nun Fransa'da faaliyet gösteren inşaat şirketindeki bir çalışanı olabileceği ifade edildi. Yatırımcı grubun önümüzdeki hafta yine tesisleri ziyaret edip yeni sezon hazırlıklarına başlayacak siyah-beyazlı takımla bir araya gelmesi bekleniyor.