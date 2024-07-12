UEFA, kulüplerin Avrupa'daki performanslarını objektif bir şekilde değerlendirmek ve sıralamak için belirli bir puanlama sistemi kullanıyor. Bu sistem, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların performanslarına dayanıyor.

Puanlama sistemi nasıl işliyor?

Puanların toplanması

UEFA, her sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kazandıkları puanları toplar. Bu puanlar, galibiyetler, beraberlikler ve belirli aşamalara ulaşma gibi kriterlere göre verilir.

Takımların sayısına bölünmesi

Toplanan puanlar, o sezonda Avrupa kupalarına katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu işlem, her bir takımın ortalama performansını belirlemek için yapılır.

Beş sezonun ortalaması

Aynı işlem son beş sezon için tekrarlanır. Bu beş sezonun ortalama puanları toplanarak kulüplerin toplam performansı değerlendirilir.

Kulüplerin sıralanması

Son beş sezonun ortalama puanları kullanılarak kulüpler sıralanır. Bu sıralama, kulüplerin Avrupa'daki performanslarını gösteren bir kriter olarak kullanılır.

Fenerbahçe ilk 50'de, Galatasaray ilk 100'de

Toplam 390 takım arasında bu yıl, Türkiye’den sadece Fenerbahçe 47’nci ve Galatasaray 63’üncü olarak ilk yüze girdi.

Sıralamada ilk 10 şöyle:

Manchester City Real Madrid Bayern Munich Liverpool Roma Paris St. Germain Villarreal Borussia Dortmund Chelsea Inter

Türk takımlarının sıralaması şöyle:

Fenerbahçe: 47

Galatasaray: 63

Başakşehir: 78

Beşiktaş: 135

Trabzonspor: 139