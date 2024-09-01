Altaylı taraftarlar, maç sonunda futbolcuları alkışlarla soyunma odasına gönderdi. Karşılaşmayı teknik direktör Mustafa Denizli tribünden izledi.

İlk yarıda, 6'ncı dakikada Altay önemli bir fırsattan yararlanamadı. Muhammet Özkal'ın kısa düşen geri pasında araya giren Deniz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama topu ağlara gönderemedi. 24'üncü dakikada 24Erzincanspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta İrfan’ın ceza sahasına kestiği top, Doğukan’ın kafa vuruşunda az farkla dışarı gitti. 26'ncı dakikada ise Ozan Can'ın sağdan ceza sahasına girdiği pozisyonda kaleci Ozan başarılı bir kurtarış yaptı.

İkinci yarıda, 53'üncü dakikada 24Erzincanspor'un Ozan Can ile geliştirdiği atakta, kaleci Ozan bir kez daha gole izin vermedi. 76'ncı dakikada Altay'ın Deniz'in pasında arka direkte Mehmet Nur topa dokunamadı ve net bir fırsat kaçırıldı. Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca müsabaka 0-0 sonuçlandı.