Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle 2024 yılı balıkçılık sezonu resmen açıldı. Törene katılan son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, denizlerin önemine vurgu yaparak, balıkçılığın hem ekonomik hem de ekolojik denge açısından kritik olduğunu ifade etti.

Binlerce yavru balık denizle buluştu

Tören, denizlere çelenk bırakılması ve balık popülasyonunu artırmak amacıyla körfeze binlerce yavru balığın salınmasıyla devam etti. Yıldırım, “Balıkçılarımız denizlerden geçim sağlıyor, aynı zamanda vatandaşların balık ihtiyacını karşılıyor. Bu nedenle denizlerimize gözümüz gibi bakmalıyız,” dedi.

Yerel yetkililerden destek mesajları

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon dilerken, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçelerinin balıkçılıkla geçinen bir yapıya sahip olduğunu belirtti. “Bütün balıkçılarımızın yolları açık olsun, sağlıklı kazançlar dilerim,” ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de, su ürünleri sektörünün ekonomik katkısının her geçen yıl arttığını, sürdürülebilir balıkçılığın önemini vurguladı. “Deniz mahsullerinin aşırı avlanması, ekolojik dengeyi tehdit ediyor. Bu nedenle kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız,” diye konuştu. 2024 balıkçılık sezonunun hayırlı olması dilekleriyle tamamlanan tören, denizlerimize yeni hayatların katılmasıyla coşku dolu anlara sahne oldu.