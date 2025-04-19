Altay – Kepez Belediyespor Kulübü maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Karşılaşma HT Spor YouTube kanalından şifresiz yayınlanacak.
Altay ile Kepez Belediyespor Kulübü, 20 Nisan 2025 Pazar günü TFF 2. Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Saat 15:00'te başlayacak karşılaşma, HT Spor YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç saati, yayın bilgileri ve stadyum detayları haberimizde.
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20 Nisan 2025 Altay vs Kepez Belediyespor Kulübü Maçı Yayın Bilgileri
Altay ile Kepez Belediyespor Kulübü arasında oynanacak TFF 2. Lig maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Mücadele, HT Spor YouTube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Yayın ve Platform Bilgileri
HT Spor YouTube kanalı üzerinden internet bağlantısıyla karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.
Maç Nerede Oynanacak?
Altay ile Kepez Belediyespor Kulübü arasındaki mücadele, İzmir’de bulunan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.