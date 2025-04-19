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Altay ile Kepez Belediyespor Kulübü arasındaki mücadele, İzmir’de bulunan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

HT Spor YouTube kanalı üzerinden internet bağlantısıyla karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

Altay ile Kepez Belediyespor Kulübü arasında oynanacak TFF 2. Lig maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Mücadele, HT Spor YouTube kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Altay ile Kepez Belediyespor Kulübü, 20 Nisan 2025 Pazar günü TFF 2. Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Saat 15:00'te başlayacak karşılaşma, HT Spor YouTube kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç saati, yayın bilgileri ve stadyum detayları haberimizde.

İskenderunspor vs Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

İskenderunspor vs Altınordu maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

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