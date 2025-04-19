İskenderunspor – Altınordu maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgisi bulunmuyor.
İskenderunspor ile Altınordu, 20 Nisan 2025 Pazar günü TFF 2. Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Saat 15:00'te başlayacak karşılaşmanın yayıncı kanalı bulunmuyor. Maç saati ve stadyum bilgileri haberimizin devamında.
20 Nisan 2025 İskenderunspor vs Altınordu maçı yayın bilgileri
İskenderunspor ile Altınordu arasında oynanacak TFF 2. Lig maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Maç için herhangi bir canlı yayın bilgisi bulunmamaktadır.
Karşılaşma, televizyon veya dijital platformlardan canlı yayınlanmayacak.
Maç nerede oynanacak?
İskenderunspor ile Altınordu arasındaki mücadele, Hatay’da bulunan İskenderun 5 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak.