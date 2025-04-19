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İskenderunspor ile Altınordu arasındaki mücadele, Hatay’da bulunan İskenderun 5 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma, televizyon veya dijital platformlardan canlı yayınlanmayacak.

Orduspor vs Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Orduspor vs Denizlispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

İskenderunspor ile Altınordu arasında oynanacak TFF 2. Lig maçı, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Maç için herhangi bir canlı yayın bilgisi bulunmamaktadır.

İskenderunspor ile Altınordu, 20 Nisan 2025 Pazar günü TFF 2. Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Saat 15:00'te başlayacak karşılaşmanın yayıncı kanalı bulunmuyor. Maç saati ve stadyum bilgileri haberimizin devamında.

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